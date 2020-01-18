الأسد يقر ”عقوبات مشددة“ على كل من يتعامل بغير الليرة السورية

قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، فرض عقوبات مشددة على غير المتعاملين بالليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، إنّ ”الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات“.

وبحسب الوكالة، ينص المشروع على ”تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة“.

كما نص أيضًا على ”مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي، إلى جانب عدم إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013“.

يشار إلى أنّ الليرة السورية تشهد تدهورًا كبيرًا أمام الدولار؛ حيث وصل سعر الصرف إلى 1200 ليرة مقابل دولار واحد لأول مرة في تاريخها، بحسب تقارير اقتصادية.