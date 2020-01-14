بلومبرغ: الجنيه المصري أفضل العملات أداءً في العالم 2019

كشفت وكالة بلومبرغ في تقريرها الصادر الثلاثاء، أن الجنيه المصري حقق أفضل أداء للعملات على مستوى العام وذلك خلال عام 2019، متوقعا مزيدًا من الدعم أمام الدولار خلال الأيام المقبلة مع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية وارتفاع إيرادات السياحة.

وأضاف التقرير أن الجنيه تخطى عتبة رئيسية بعد تدفقات دولارية على مصر بلغت 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته الوكالة، مؤكدة أن الجنيه المصري ارتفع 0.9% إلى 15.92 جنيه للدولار الواحد أمس، ليكسر سعر البيع حاجز الـ16 جنيهًا لأول مرة منذ مارس 2017‪.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي ذكر في بيان صحفي أمس أن مصر تلقت 1.7 مليار دولار تدفقات خلال 5 أيام وآخرهم أمس، موضحا أن العملة المحلية أصبحت مفضلة بالنسبة لمستثمري المحافظ المالية، بعد أن تم إغراؤهم بالفائدة التي تبلغ نحو 15% على السندات المحلية، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

ونقلت الوكالة عن بنك سوسيتيه جنرال توقعه بأن يجني الجنيه مزيدًا من الارتفاع ليصل إلى 15.35 جنيه للدولار الواحد في نهاية العام الجاري.

وبحسب بنك الاستثمار هيرمس فإن التضييق على الحساب الجاري ونمو إيرادات السياحة في مصر، سيضيف مزيدًا من الدعم للعملة المحلية.

وستكون التزامات الدين الخارجي لمصر، هي العنصر الرئيسي لمستقبل الجنيه في الفترة المقبلة، بحسب ما يذكره آلان سانديب، مدير البحوث لدى شركة نعيم للسمسرة في مصر.

ويضيف: ”معظم هذه الديون مملوكة لدول الخليج بما فيهم السعودية والإمارات، ومن المرجح أن يتم تمديد موعد سدادها“، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيتلقى الجنيه دعمًا أو يستقر في مستوى 15.75 جنيه للدولار الواحد.