الجنيه السوداني يسجل انخفاضًا جديدًا أمام الدولار

سجل الجنيه السوداني انخفاضًا جديدًا، اليوم الأحد، في تداولات الأسواق الموازية ”السوداء“، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة السودانية في تعاملات اليوم 92 جنيهًا للشراء، و89 سعر البيع، مع توقعات بتصاعد مستمر لأسعار العملات الأجنبية الرئيسة، بحسب متعاملين.

وأفاد متعاملون مع الأسواق الموازية، بارتفاع أسعار شراء الدولار، وقالوا إن الأسعار المسجلة اليوم، تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ العملة السودانية.

وأرجع تاجر عملة، في العاصمة الخرطوم ارتفاع سعر الدولار إلى الطلب الكثيف على العملة الأمريكية من قبل الشركات والأفراد.

وقال لـ“إرم نيوز“: إن سعر صرف الدولار سجل 92 جنيهًا، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ تسلم حكومة المرحلة الانتقالية إدارة البلاد في آب/أغسطس الماضي.

ولم تكبح الحملات الأمنية المكثفة التي شنتها السلطات على تجار العملات في العاصمة الخرطوم، جماح الدولار.

ويحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي بـ 45 جنيهًا منذ أشهر، بعد أن حلت آلية وضعتها الحكومة السابقة باسم ”صناع السوق“ للتحكم بتحريك سعر العملات الأجنبية في البلاد.

ويعاني السودان من انهيار اقتصادي حاد بسبب فقده نحو 70% من عائداته النفطية، عقب انفصال جنوب السودان عنه العام 2011، إضافة إلى التوترات التي يشهدها.