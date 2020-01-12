أسواق الخليج تنتعش مع تراجع التصعيد بين أمريكا وإيران

أغلقت بورصات الشرق الأوسط على ارتفاع، يوم الأحد، مع التقاط الأنفاس بعد غياب مزيد من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أسهم ”أرامكو“ السعودية تراجعت.

وفي الأسبوع الماضي، توقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه كلمات غاضبة لإيران، مثلما فعل على مدار عدة أيام، مع سعي البلدين للتهدئة بعد أزمة مقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3% وقاد الاتجاه الصعودي سهم اتحاد اتصالات وقفز 5.6%.

وزاد سهم المتقدمة للبتروكيماويات 2.2%، بعدما أعلنت نمو الأرباح السنوية التقديرية 5.9% إلى 759 مليون ريال (202 مليون دولار).

وكبحت المكاسب خسائر أسهم القطاعين المالي والطاقة. ونزل سهم مجموعة سامبا المالية 2.8%، وفقد سهم ”أرامكو“ 0.6% ليسجل 34.8 ريال.

وشهد سهم ”أرامكو“ تراجعا الأسبوع الماضي، بفعل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع فحص مستثمرين التوقعات المستقبلية للشركة عن كثب أكثر بعد تبدد الحماسة التي صاحبت الطرح العام الأولي.

وقالت شركة النفط العملاقة اليوم الأحد، إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار.

وكانت ”أرامكو“ جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا للسهم.

وفي قطر ارتفع المؤشر 0.6% مع تقدم سهم بنك الدوحة 6.2% وصعود سهم المتحدة للتنمية 3.3%.

وصعد مؤشر دبي 0.1%، وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2%.

وأغلق سهم أمانات القابضة مرتفعا 1.7% بعد إعلان الشركة أنها تقيم استحواذا محتملا على حصة في عمليات الشرق الأوسط لمجموعة ”في.بي.اس“ للرعاية الصحية.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2%، وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 0.3%.

وخارج الخليج، صعد المؤشر المصري 0.5%، وأضاف البنك التجاري الدولي 0.4%.

وأغلقت بورصتا الكويت وعمان حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ويستأنف التداول الأولي يوم الثلاثاء والثاني يوم الأربعاء.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 8371 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.2% إلى 5084 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.1% إلى 2752 نقطة.

قطر.. تقدم المؤشر 0.6% إلى 10509 نقاط.

مصر.. صعد المؤشر 0.5% إلى 13803 نقاط.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1600 نقطة.