استقرار الدولار في ”تعاملات راكدة“ قبيل عطلة عيد الميلاد‎

لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأمريكي أمام اليورو، اليوم الثلاثاء، في تعاملات خفيفة قبيل عطلة عيد الميلاد، بينما ارتد الجنيه الاسترليني عن موجة خسائر استمرت خمس جلسات مقابل العملة الأمريكية.

وسجل اليورو في آخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1.1082 دولار منخفضًا 0.04%.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.03%.

ومؤشر الدولار مرتفع حوالي 1.6% عن مستواه في بداية العام.

وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.03% إلى 109.36 ين. وارتفع الاسترليني 0.2% أمام العملة الأمريكية إلى 1.2959 دولار.

وكانت العملة البريطانية قفزت عقب فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر /كانون الأول، لكنها تخلت عن كل مكاسبها مع عودة الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.