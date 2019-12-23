الصين تعدل تعريفات استيراد لأكثر من 850 سلعة مطلع 2020‎

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عزمها تعديل التعريفات الجمركية على واردات أكثر من 850 سلعة من المنتجات، اعتبارا من مطلع 2020، من أجل تعزيز تنمية عالية الجودة للتجارة.

وقالت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني، إن التعديلات ستوسع الواردات وتعزز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شنيخوا).

وأضافت اللجنة: ”من أجل تحفيز إمكانات الاستيراد وتحسين هيكل الاستيراد، ستطبق الصين معدلات ضريبية مؤقتة على الواردات لأكثر من 850 سلعة، والتي ستكون أقل من المعدلات الضريبية للدول الأولى بالرعاية“.

وتأتي هذه الخطوة، في ضوء الجهود الرامية إلى زيادة واردات السلع الاستهلاكية المحلية، النادرة نسبيا، أو ذات الخصائص الأجنبية لتلبية احتياجات مواطنيها.

وقالت اللجنة، إن ”الصين ستفرض ضريبة استيراد صفرية على المنتجات الصيدلانية التي تحتوي على علاج الربو، وكذلك المواد الخام لإنتاج أدوية جديدة لمرض السكري، لخفض تكاليف الأدوية وتعزيز إنتاج أدوية جديدة“.

وتعتزم الصين في 2020، مواصلة تطبيق معدلات التعريفات التقليدية على بعض المنتجات المستوردة من 23 دولة ومنطقة، لم تذكرها، بموجب اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة أو ترتيبات التجارة التفضيلية.

وتؤكد الصين مرارا أنها لن ”تغلق أبوابها، بل ستفتحها أوسع فأوسع“، وإنها تبذل ”كل ما في وسعها من أجل دفع الانفتاح العالمي من خلال فتح أسواقها وتشجيع الاستيراد، وتخفيف شروط الدخول إلى السوق الصينية وبناء بيئة تجارية دولية أفضل“.

ويعاني الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني 5.8% في 2020، مقابل 6% في تقديرات سابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6% وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.