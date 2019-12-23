الذهب يرتفع وسط استمرار الشكوك حيال اتفاق التجارة

ارتفع الذهب يوم الاثنين، متجاوزا أعلى سعر له في أسبوع، إثر تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا وسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.61 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما كانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ الـ12 من كانون الأول/ ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، إن ”هناك بعض التحسن الشكلي (في أوضاع التجارة) لكن ليس هناك اتفاق شامل. ثانيا، الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبا؛ ما يجعل الذهب في المتناول حقا“.

والذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى 5% يوم الجمعة، في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1% إلى 17.36 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 918.59 دولار.