صندوق الثروة السيادية السعودي يطلق شركة ”صندوق الصناديق“‎

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة اليوم الأربعاء؛ إنه أطلق شركة صندوق الصناديق برأسمال أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار).

تهدف شركة (جدا)، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2017، إلى دعم منشآت صغيرة ومتوسطة عبر الاستثمار في ”صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة“.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في 2017، إنه يتوقع أن توفر الاستثمارات 2600 وظيفة وتسهم بمبلغ 400 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2020.

وذكر أن من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 58 ألف وظيفة، وإلى مساهمة قدرها 8.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027.