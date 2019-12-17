استقرار الذهب مع تطلع الأسواق لتفاصيل بشأن اتفاق تجارة

استقرت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الثلاثاء، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بسبب الافتقار إلى تفاصيل ملموسة بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلاديوم على بعد دولارين فقط من تجاوز المستوى المهم البالغ ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى.

وبحلول الساعة الـ 06:10 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب 0.1% إلى 1477.15 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1481.50 دولار.

وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1995.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على مؤشر الدولار بعد أن تكبد خسائر في الجلستين الماضيتين؛ ما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

والمستثمرون حريصون على معرفة المزيد بشأن الاتفاق التجاري الأولي المبرم بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

وكان مستشار كبير بالبيت الأبيض قال أمس الاثنين، إن اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري مكتملٌ تمامًا. لكن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرًا، إذ أكدوا أن النزاع التجاري لم تتم تسويته بالكامل.

وربح الذهب الذي يُعدُّ استثمارًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، نحو 15% منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية المستمرة منذ 17 شهرًا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يُستخدم بشكل أساس في المحولات التحفيزية في السيارات، نحو 58% منذ بداية العام الجاري بفعل أزمة مستمرة في الإمدادات.

وصعدت الفضة 0.1 % إلى 17.05 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 932.64 دولار.