الدولار يكسر حاجز دون الـ 16 جنيهًا في مصر‎

كسر سعر الدولار في مصر اليوم حاجز الـ 16 جنيهًا في تراجع مفاجئ للمرة الأولى خلال العام الجاري، في عدد من البنوك، ليسجل انخفاضًا تراوح من 5 إلى 7 قروش في تعاملات الشراء.

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في نهاية التعاملات 15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع، بينما تراجع سعره في البنك التجاري الدولي، إلى 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش، وأيضًا انخفض سعره 5 قروش في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.

ويشهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام الجاري، وسط تحسن في تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويطرح المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة، أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.