الشركات المالية تصعد بالسوق السعودية مع استمرار مكاسب أرامكو

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل أسهم البنوك، في حين ارتفعت معظم الأسواق الرئيسية الأخرى في الخليج.

وزاد مؤشر السعودية 0.6% حيث صعد مصرف الراجحي 1% وأرامكو السعودية 1.1%.

وتنضم أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية قياسية مثل ”إم.إس.سي.آي“ و“فوتسي“ هذا الأسبوع، وهو ما يقول المحللون، إنه سيؤدي لمزيد من الطلب، خاصة من المستثمرين ”الخاملين“ الذين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.

وجمعت أرامكو 25.6 ملياردولار في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، في طرحها العام الأولي وتنوي ممارسة خيار تخصيص إضافي بنسبة 15% كليًا أو جزئيًا خلال أول 30 يومًا من التداول.

وفي حالة ممارسة الخيار بالكامل سترتفع قيمة الطرح إلى 29.4 مليار دولار.

وتقدم سهم شركة الأسمدة العربية السعودية 0.4% ، بعدما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.6% لتستمر المكاسب لليوم الخامس على التوالي، فيما صعد بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 2% وبنك دبي الإسلامي 0.4%.

وارتفع سهم أملاك للتمويل 11.7%، بعد أن أعلنت شركة الرهن العقاري الإسلامي أمس الأحد، خطة عمل للتعامل من الخسائر المتراكمة.

واستقر مؤشر أبوظبي، إذ نزل سهم اتصالات 0.7% في حين ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.3%.

وقال أكبر بنك في الإمارات إنه سيتوسع أكثر في السعودية بفتح فرع في جدة.

وفتح المؤشر القطري على مكاسب 0.2% بفضل صعود بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1% وصناعات قطر 1.1%.