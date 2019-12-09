نائب حاكم دبي: نجحنا في استقطاب أكثر من 1000 مليونير وتفوقنا على نيويورك

قال نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإمارة نجحت في استقطاب أكثر من 1000 مليونير للقيام بأعمال ومشاريع فيها، متفوقة بذلك على مدينة نيويورك الأمريكية، ومدن عالمية كبيرة؛ نتيجة التحسن الكبير في اقتصادها وقوانين الاستثمار المحلية.

وأشار آل مكتوم في تقرير نشرته ”مجموعة أكسفورد للأعمال“ البريطانية، يوم الإثنين، وتحدثت فيه عن اقتصاد دبي لعام 2019، إلى أنه في وقت شهد فيه العالم ركودًا في تدفقات الاستثمار، فإن حجم الاستثمار المباشر في دبي قفز بنسبة 41% إلى 38.5 مليار درهم (10.5 مليار دولار) العام الماضي.

وقال: ”نتيجة التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي وقوانين الاستثمار، فإن دبي نجحت في استقطاب أكثر من 1000 مليونير، متفوقة بذلك على مدن عالمية كبرى، بما فيها: نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وملبورن وسيدني“.

ولفت الشيخ مكتوم إلى أن دبي ستمضي قدمًا في تنفيذ مشروع إقامة حي أعمال (district 2020)، في المكان الذي يقام فيه معرض إكسبو، العام المقبل، وذلك بعد انتهاء المعرض.

وأشار إلى أن الحي سيستقطب الشركات الناشئة والشركات العالمية ومؤسسات أخرى، وأن شركة سيمنز الألمانية أعلنت أخيرًا أنها ستنشئ مقرها اللوجستي العالمي الجديد في هذا الحي.

ونوّه الشيخ آل مكتوم بالتقارير التي ذكرت أن معرض إكسبو سيسهم بنحو 122 مليار درهم (33 مليار دولار)، كقيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي، في الفترة ما بين عامي 2013 و 2031.