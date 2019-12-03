بورصة السعودية تربح مع ارتفاع النفط بفضل خطة لخفض الإنتاج

ارتفعت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفضل صعود النفط، بينما أُغلقت بورصتا دبي وأبوظبي بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع ضغط السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، على منتجين لزيادة تخفيضات الإنتاج في اجتماع أوبك وحلفائها هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا أو 0.3% إلى 61.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش بعدما كسب 0.7% أمس.

وقالت مصادر إن السعودية تضغط من أجل خفض إمدادات النفط، إذ تريد القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج شركة النفط العملاقة المملوكة للحكومة أرامكو السعودية.

واستقطبت أرامكو طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) من المستثمرين من المؤسسات في طرحها العام الأولي المزمع، وهو أكثر من مثلي رأس المال الذي تسعى لجمعه من المؤسسات.

ولا يزال أمام المؤسسات حتى يوم غد الأربعاء للاكتتاب.

وفي السعودية، كسب المؤشر الرئيسي 0.4% وتقدم سهم مصرف الراجحي 0.8% وارتفع سهم البنك السعودي البريطاني 2.5%.

وقفز سهم الكابلات السعودية 5.6% بعد أن وافقت الجهة التنظيمية على إصدار حقوق بقيمة 250 مليون ريال.

ونزل المؤشر القطري 0.1% وخسر سهم قطر للوقود 0.6%.

يذكر أن بورصتي دبي وأبوظبي مغلقتان لمدة 3 أيام بمناسبة العيد الوطني، وتستأنفان التداولات غدًا.