هبوط الذهب بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت غرينتش، ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولار.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن وبكين اقتربتا من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسيًا جديدًا بفضل أنباء التجارة الإيجابية، كما ارتفع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار، في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.