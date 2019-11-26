الصين تجمع 6 مليارات دولار في أكبر بيع سندات دولية لها

جمعت الصين 6 مليارات دولار في أكبر بيع تجريه لسندات سيادية دولية على الإطلاق، اليوم الثلاثاء، مستفيدة من هبوط حادٍ في تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مصدر في أحد البنوك التي تدير الصفقة، إن وزارة المالية باعت السندات على 4 شرائح، حيثُ تقرر تسعير شريحة الـ3 سنوات عند 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية القياسية، وشريحة الـ5 سنوات عند 40 نقطة أساس، والـ10 سنوات عند 50 نقطة أساس، والـ20 عامًا عند 70 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وتأتي الصفقة بعد صعود السوق هذا العام مما دفع عوائد السندات الدولية إلى هبوط حادٍ، وخفض بشكل كبير تكلفة التمويل مقارنة مع الإصدار السابق الذي طرحته الصين لسندات دولارية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018.

وحصيلة الـ6 مليارات دولار تقترب من مثلي الهدف الأصلي، وتجاوز دفتر أوامر اكتتاب، أو الطلب، 20 مليار دولار في وقت سابق اليوم، بحسب ”آي.اف.آر“ خدمة أخبار سوق المال التابعة لـ“رفينيتيف“.

وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أن تلك الخطوة ستحسن منحنى عائد سنداتها.

وقال بنك الصين في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة ”ستتيح تسعيرًا مرجعيًا للشركات الصينية المصدرة للسندات الدولارية“.

وهذه ثالث عملية منذُ العام 2017 عندما أطلقت الصين أولى سنداتها الدولارية في 13 عامًا، في صفقة جمعت ملياري دولار، بينما بلغت حصيلة عملية منفصلة في العام 2018، 3 مليارات دولار.

وباعت الصين أول سندات لها مقومة باليورو خلال 15 عامًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتجمع 4.4 مليار يورو، ويعتقد المحللون أن الأسواق الأوروبية ستصبح مصدرًا أكبر لتمويل الصين في المستقبل.