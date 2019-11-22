السيسي: اتفاقيات لرفع 90% من التعريفات الجمركية بين دول أفريقيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن هناك اتفاقيات لتحرير 90% من التعريفات الجمركية بين البلدان الأفريقية لرفع معدل التجارة البينية لدول القارة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر أفريقيا 2019، أن حجم التجارة بين الدول الأفريقية بلغ 2.5 تريليون دولار.

وأكد أن نجاح أفريقيا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العابرة للحدود والمدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي ومنها مشروع ربط القاهرة بريا بكيب تاون، والربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا.

من جانبه، قال جيمس زان، مدير منظمة الأونكتاد، على هامش المؤتمر، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى أفريقيا زادت 11%، متفوقة على كافة قارات ومناطق العالم.

وأضاف زان أن الكثير من دول العالم تهتم بالاستثمار في القارة الأفريقية، حيث أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا للاستثمار في أفريقيا، ويخصص الاتحاد الأوروبي قيم محددة للاستثمار في القارة الأفريقية، كما قامت دول أفريقيا بتطبيق سياسات وبرامج لجذب الاستثمارات وضمان استدامة النمو والتنمية، والتوسع في تطوير البنية التحتية والنقل.

وقال كريس أنتونوبولوس، المدير التنفيذي لشركة ”ليكيلا باور“، المتخصصة في توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا، إن هناك فرصًا واعدة لنمو قطاع الطاقة المتجددة في القارة، خاصة أن 600 مليون أفريقي، يمثلون نصف سكان القارة، لا يتصلون لمصادر مستدامة للطاقة.

وقالت تشارمين هوفيت، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، المتخصصة في الحلول التقنية، إن توفير الحلول التقنية لصالح التعليم والشباب والشركات الصغيرة، سيحقق الشمول التكنولوجي في قارة أفريقيا، مشيرة إلى تجارب دول القارة الجريئة في التحول التقني، مثل استبدال الكتب بالحواسيب اللوحية، وأكدت سعي شركتها لمضاعفة الاستثمارات في دول القارة.

مليون باحث أفريقي

وقال الدكتور عمر سكر، رئيس مجلس إدارة شركة نواة، المتخصصة في التجارب المعملية، إن هناك مليون باحث في العلوم الطبية والمعملية في أفريقيا، ولكن فقر الإمكانيات يمنعهم من توفير الحلول العلمية لشعوبهم، وهذا ما قامت شركة نواة بتوفير الحل له، حيث قدمت فرصة تحليل 25 ألف عينة من 9 دول في القارة منها مصر، خلال 4 سنوات، ما يساهم في ازدهار الحركة العلمية بالقارة.

وأشار إلى أن شركة نواة تستهدف جذب 100 مليون دولار استثمارات، خلال 10 سنوات، وتوظيف ألف عامل.

وأضاف الدكتور عمر سكر أن شركته حصلت خلال العامين الماضيين على دعم مالي وفني من وزارتي الاستثمار، والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، ما أدى إلى تسريع نمو الشركة.

وقال بينديكت أوكيه أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعبر عن الحلم الأفريقي بالنمو وسط الصحراء، كما تنهض أفريقيا وسط الصعوبات.

وأكد أدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والتنمية، التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، الالتزام بدعم حركة الاستثمار في أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك تمويلًا متاحًا للمؤسسة لدعم الاستثمار بقيمة 60 مليار دولار، مبديًا تطلعه لضخ جزء كبير من هذا التمويل للاستثمار في أفريقيا، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.ِ