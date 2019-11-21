هبوط أسهم أوروبا مع تجدد المخاوف بشأن التجارة

هبطت أسهم أوروبا، الخميس، بعد أن أجج تشريع أمريكي بشأن هونغ كونغ المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافًا على توترات التجارة العالمية، بنحو واحد في المئة لكل قطاع.

وفي تحرك سيثير غضب الصين، يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع تشريعين أقرهما الكونغرس يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج، وذلك عقب الحديث عن اكتمال اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ربما يتأجل إلى العام المقبل.

ودفعت التقارير المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.7% ، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية التي تتأثر بالتجارة 0.6% و0.7% على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركة البريد البريطانية رويال ميل 13% لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن قالت إن ”خطتها لتوسعة أنشطتها‭ ‬للطرود عالميًّا تخلفت عن الجدول الزمني على الرغم من أن الشركة حققت أرباحًا تشغيلية في النصف الأول“.