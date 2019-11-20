”بلومبرغ“: المؤسسات الاستثمارية تتهافت على أسهم ”أرامكو“

قالت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية إن المؤسسات الاستثمارية تتهافت على شراء أسهم شركة ”أرامكو“ السعودية منذ بداية الطرح، ما سيشجع مؤسسات أخرى على الانضمام لموجة الشراء في عملية الطرح التي تستمر حتى الرابع من الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن ”هناك بالفعل طلبات كافية منذ البداية، ما يؤشر لعملية طرح ناجحة من قبل أكبر شركة إنتاج نفط في العالم“، مشيرة إلى أن ”مديري عملية الطرح المعينين من قبل أرامكو قالوا خلال اجتماعات خاصة إن هناك طلبات شراء كافية من المؤسسات الاستثمارية“.

وتشير الوكالة إلى أن زخم المشترين منذ البداية يعتبر عاملاً مهمًا جدًا في الطروحات الكبيرة، لأن ذلك يشجع المستثمرين الآخرين على الانضمام لعمليات الشراء، موضحة أن ”حجم الطلب على أسهم أرامكو سيتحدد بدقة بعد انتهاء عمليات الشراء سواء من قبل المؤسسات أو المستثمرين الأفراد“.

وقررت ”أرامكو“ عرض 1.5% (نحو 3 مليارات سهم) من أسهمها للبيع في السوق المحلي، بقيمة نطاق سعري للطرح يتراوح بين 30 – 32 ريالًا (8 دولارات – 8.5 دولار) للسهم الواحد.