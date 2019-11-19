سندات لبنان الحكومية تدق ناقوس الخطر مع استمرار الاحتجاجات

هبطت سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية جديدة متدنية، الثلاثاء، بعد أن خسرت بالفعل ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ما يزيد عن شهر.

وأدت مخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو انهيار اقتصادي إلى انخفاض بعض السندات الأطول أجلًا بما يصل إلى 44.5 سنت في الدولار، من نحو 70 سنتًا حين اندلعت الاحتجاجات.

وينوء لبنان بواحد من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، عند نحو 150%، واليوم منع محتجون البرلمان من عقد أولى جلساته في شهرين بعدما حالوا دون وصول الأعضاء إلى المبنى.