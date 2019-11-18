الذهب ينخفض متأثرًا بتنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأمريكية الصينية، إثر تقرير عن ”محادثات بناءة“ مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن.

وهبط السعر الفوري للذهب حوالي 0.1% إلى 1466.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضًا إلى 1466.40 دولار.

وكانت وكالة ”شينخوا“ الصينية الرسمية للأنباء، أوردت أن ”واشنطن وبكين أجرتا اتصالًا هاتفيًّا رفيع المستوى يوم السبت، حيث بحث الجانبان القضايا المحورية لدى كل منهما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة أولي“.

وقالت محللة السوق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“، مارجريت يانغ يان، إن ”تحسن المعنويات حيال المخاطرة في أنحاء آسيا وتفاؤل المستثمرين الحذر بشأن المضي في اتفاق المرحلة، يضغطان على الذهب“، مضيفة أنّ ”تراجع الدولار حدّ من انخفاض المعدن“.

وارتفعت الأسواق الآسيوية بعد أن فاجأت بكين الأسواق بخفض سعر فائدة رئيس للمرة الأولى منذ 2015؛ ما أثار تكهنات بأن بعض التحفيز قد يكون في الطريق لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما انخفض الدولار قليلًا مقابل العملات الرئيسة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2% مسجلًا 890.89 دولار، كما صعد البلاديوم 1% إلى 1722 دولارًا للأوقية.