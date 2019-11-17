”أرامكو“ تحصر عملية الطرح داخل السعودية ودول الخليج

قالت ”أرامكو“، أكبر شركة نفط في العالم، إنها قررت بالتشاور مع المساهم البائع (الحكومة السعودية)، حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الشركة في نشرة إصدار تكميلية، اليوم الأحد، أنها ”حذفت أي إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو قوانين الأوراق المالية لدولة أخرى غير المملكة“.

وأعلنت الشركة في نشرة الإصدار بتاريخ الـ 9 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنها ستوزع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب، لكنها بعد هذا التعديل لن توزعها.

وبدأت الشركة التي تُعد عملاق الطاقة العالمي، أنها بدأت اليوم الأحد، بطرح 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية؛ بقيمة نطاق سعري للطرح يتراوح بين 30 – 32 ريالًا (8دولارات – 8.5 دولار) للسهم الواحد.

ويعني النطاق السعري أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار أمريكي، وسيكتتب الأفراد بناء على الحد الأعلى للسعر (8.5 دولار)، بينما سيتم اكتتاب المؤسسات بناء على النطاق السعري.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، بالتالي فعدد الأسهم المطروحة 3 مليارات سهم؛ فيما يمتد الاكتتاب حتى الـ 28 من الشهر الجاري للأفراد، حتى الـ 4 من ديسمبر/كانون الأول المقبل للمؤسسات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت -في الـ 3 من نوفمبر الجاري- الموافقة على طلب ”أرامكو“ تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.