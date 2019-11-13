مصر تطرح أذون خزانة بـ1.56 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في الـ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لتمويل عجز الموازنة، وأنه ستجري تسوية العطاء في الـ 19 من الشهر ذاته، على أن يحل أجل استحقاق الأذون في الـ 17 من الشهر ذاته أيضًا.

ولجأت الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين ”سندات– أذون خزانة“ لتغطية عجزها المالي خلال السنوات الأخيرة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات بهدف مساعدة الحكومة على تغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.

ويطرح البنك أذونًا وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، نيابة عن وزارة المالية، وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين القصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، والحفاظ على احتياطي النقد.