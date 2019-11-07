أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 أشهر بفضل تفاؤل التجارة‎

صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الخميس، بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية قائمة على مراحل، ما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن وبكين يتعين أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم الجمركية القائمة على سلع بعضهما البعض من أجل الوصول إلى ”المرحلة واحد“ من اتفاق التجارة.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بينما حقق المؤشر داكس الألماني، الزاخر بشركات التصدير، أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام وارتفع 0.7%.

وكان قطاعا صناعة السيارات والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعًا في القطاعات الأوروبية الفرعية، بينما تراجعت قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، ما يشير إلى ارتفاع الشهية للمخاطرة.

وزاد سهم سيمنس الألمانية 3.4% وكان أكبر عامل تعزيز للمؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الصناعية أن نتائجها في الربع الرابع فاقت التوقعات.