ارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

سجل الدولار الأمريكي رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازية في السودان، اليوم الثلاثاء، مع وصوله حاجز الـ80 جنيهًا، وتوقعات بتصاعد مستمر لأسعار العملات الأجنبية الرئيسية، بحسب متعاملين.

وأرجع تاجر عملة، فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد الطلب على العملة الأمريكية من قبل شركات وأفراد.

وقال لـ“إرم نيوز“: إن سعر صرف الدولار سجل 80 جنيهًا، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ تسلم حكومة المرحلة الانتقالية إدارة البلاد في أغسطس/ آب الماضي.

وكشف تاجر عملات آخر عن ”طلبات كبيرة للدولار من جهات مجهولة، أدت إلى ارتفاع أسعاره على نحو غير مسبوق“، وفق زعمه.

ويحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي بـ 45 جنيهًا منذ أشهر، بعد أن حلت آلية وضعتها الحكومة السابقة باسم ”صناع السوق“ للتحكم في تحريك سعر العملات الأجنبية بالبلاد.

والشهر الماضي، عمدت السلطات إلى تكرار تجربة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في مطاردة تجار العملات أمنيًا الذين ينادون العابرين في الطرقات، وسط العاصمة الخرطوم، لشراء وبيع العملات.

ويعاني السودان من انهيار اقتصادي حاد بسبب فقده 70% من عائداته النفطية، عقب انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011