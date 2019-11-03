الموافقة على تسجيل وطرح جزء من أسهم ”أرامكو“ السعودية للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، موافقتها على طلب شركة ”أرامكو“ السعودية تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، علمًا أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وقالت الهيئة في بيان لها، الأحد، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام.https://t.co/GU4u0VrGav — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) November 3, 2019

وأضافت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.