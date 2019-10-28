رؤساء دول وساسة واقتصاديون يحضرون ”دافوس الصحراء“ بالسعودية

المصدر: ا ف ب

يشارك مدراء تنفيذيون ماليون كبار وقادة سياسيون وأقطاب الاستثمار من دول مختلفة بمؤتمر ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ الذي ينطلق غدًا الثلاثاء بالرياض، بعد مقاطعتهم الجماعية له العام الماضي.

وتنطلق النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي يهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية، بمشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى الذي يحمل اسم ”دافوس في الصحراء“، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وتعد كل من الهند والبرازيل في طليعة ”الأسواق الناشئة“.

ويلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا في المؤتمر، وقادة أربع دول أفريقية أيضًا، بحسب جدول أعمال المؤتمر.

كما أنّ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيقود وفدًا بارزًا يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، ويشارك كوشنير في جلسة خاصة للحديث عن مستقبل الولايات المتحدة.

وانسحب قادة سياسيون ورجال أعمال من المؤتمر العام الماضي بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ويطلق على مؤتمر ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ الذي يستمر من الثلاثاء إلى الخميس اسم ”دافوس في الصحراء“ تيمنًا بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا.

ومن بين الحاضرين والمتحدثين هذا العام، الرؤساء التنفيذيون لكل من ”بلاك ستون“ وسوفت بانك.

وسيشارك مسؤولون كبار من مصارف أمريكية عملاقة، بينها ”جي بي مورغن“ و“بانك اوف أمريكا“، في المؤتمر، ويعمل المصرفان على مشروع طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام، وورد في اللائحة أيضًا حضور رؤساء الصناديق السيادية لكل من الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا.

وسيتم بحث مواضيع متنوعة في المؤتمر من مستقبل الاقتصاد العالمي والاستثمارات إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرياضة والفضاء والترفيه.