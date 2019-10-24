تراجع في قيمة الليرة التركية بعد خفض كبير للفائدة‎

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، لتغير العملة اتجاهها بعد أن صعدت في اليوم السابق إلى أعلى مستوى في شهرين عندما رفعت واشنطن العقوبات عن أنقرة.

وكانت العملة تحت ضغط في الفترة الأخيرة؛ بسبب ردود الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين على العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، لكنها عادت يوم الأربعاء إلى مستويات ما قبل بدء التوغل العسكري.

غير أن الليرة عاودت الانخفاض بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 14 % اليوم، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخفض قدره 100 نقطة أساس.

وسجلت الليرة 5.7630 مقابل الدولار في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وهو سعر أضعف بنحو 0.5 % عن إغلاق الأربعاء البالغ 5.7350 ليرة، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة التركية أكثر لتسجل 5.7795 ليرة للدولار.