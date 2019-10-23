رفع العقوبات الأمريكية يعزز مكاسب الليرة التركية

عززت الليرة التركية مكاسبها، يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعًا للعقوبات المفروضة على أنقرة، بعد قرارها إنهاء هجومها في شمال شرق سوريا.

وكانت العملة ارتفعت في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية إثر موافقة أنقرة على وقف عمليتها في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وسجلت الليرة 5.7325 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش، مرتفعة نحو 1.3 % عن مستوى إغلاق أمس الثلاثاء البالغ 5.8100 ليرة، ومتفوقة على سائر عملات الأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.94 % عند الإغلاق اليوم، في حين تقدم مؤشر قطاع البنوك التركي 2.27 %.