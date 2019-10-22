تراجع قياسي للجنيه السوداني أمام الدولار في السوق السوداء

تراجع الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء، بعد استقرار نسبي أعقب تشكيل حكومة المرحلة الانتقالية في شهر أغسطس/آب الماضي.

وشهدت معاملات السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الدولار مع شح العرض، أدى إلى ارتفاع العملة الأمريكية لـ78 جنيهًا، بحسب متعاملين.

ورجّح تاجر عملات لـ“إرم نيوز“، أن يكون الطلب المتزايد من قبل الشركات والأفراد سبب ارتفاع الدولار.

وقال إن سعر البيع الدولار، اليوم، سجل 76 جنيهًا، بعد أن استقر دون حاجز الـ70 منذ إعلان الحكومة الانتقالية.

بينما أفاد تاجر آخر أن سعر بيع الدولار بلغ 78 جنيهًا.

وبشأن سلة العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى، بلغ سعر اليورو 88 جنيهًا للشراء و89 جنيهًا للبيع، والجنيه الإسترليني 89 جنيهًا للشراء و90 جنيهًا للبيع.

ويحدّد بنك السودان المركزي، سعر الدولار الأمريكي بـ45 جنيهًا منذ أشهر، بعد تطبيق آلية ”صناع السوق“، التي شكلتها حكومة الرئيس المخلوع، بغرض التحكم بتحريك سعر العملات الأجنبية في البلاد.

والشهر الماضي، طاردت السلطات تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث فرَّ بعضهم إلى خارج البلاد، ما أدى إلى استقرار نسبي في أسعار العملات، وهي ذات الآلية، التي كان يتبعها النظام السابق لخلق استقرار في أسعار العملات الأجنبية.

ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية، وضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح، بعد أن فقد نحو 70% من إيراداته النفطية عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011.