السعودية تتجه لطرح صكوك دولية بـ2.5 مليار دولار

بدأت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، الترويج لطرح صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار؛ لتمويل العجز المتوقع في ميزانيتها.

وحسب وثيقة، تم اختيار بنكين عالميين ”جي بي مورغان“، و“ستاندرد تشارترد“ كمديرين للطرح، وبنك محلي ”الجزيرة كابيتال“، كمدير مشترك للطرح المستحق في 2029، ويتراوح العائد للصكوك المزمعة بين 145 و150 نقطة أساس، فوق مستوى سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفق الوثيقة.

وأفادت الوثيقة بأن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2019.

وفي 3 يوليو/ تموز 2019، قالت السعودية إنها جمعت 3 مليارات يورو، 3.3 مليار دولار، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل 8 سنوات وبعائد 0.78%، ومليارا يورو لأجل 20 سنة وبعائد 2.04%.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار، في أبريل/نيسان 2017، بقيمة 9 مليارات دولار، وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 627.85 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين، خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019، بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجزًا قيمته 35 مليار دولار.