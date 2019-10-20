إغلاق المصارف اللبنانية الاثنين بسبب التظاهرات

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إبقاء المصارف مقفلة ليوم غد الاثنين ”حرصًا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية“. وتمنت الجمعية في بيان نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان ”أن تستتب الأوضاع العامة سريعًا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار…