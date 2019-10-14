الذهب يتراجع مع ارتفاع أسواق الأسهم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1486.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط 1% في الأسبوع السابق، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1491.20 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى ”أواندا“، إنّ ”الذهب لا يتحرك بناءً على العوامل الأساسية للذهب، إنّه يتحرك بناءً على أيّ ما كان يحدث في الوضع التجاري“.

وأضاف أنّ ”الاتفاق التجاري لا يحوي الكثير من التفاصيل، لكنه سيظل كافيًا لدعم المخاطرة على الأرجح، وذلك سلبي للذهب“.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة الماضي، المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ علق تهديدًا بزيادة رسوم جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرًا.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لـ“إم.إس.سي.آي“ لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5%.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.58 دولار للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرًا يذكر عند 889.90 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1697.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع البالغ 1705.84 دولار يوم الجمعة.