روسيا تبحث عن بدائل للدولار الأمريكي في معاملات الطاقة‎

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين، الأحد، إن بلاده تبحث عن بدائل للدولار الأمريكي في مدفوعات الطاقة مع الخارج.

وذكر أورشكين في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“، نشرت الأحد، أن ”تسوية عقود الطاقة ممثلة بالنفط ومشتقاته والغاز، بعملتي اليورو والروبل، ستحد من الحاجة للدولار الأمريكي“.

وبدأت شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في روسيا، بالفعل، استكشاف تسويات بديلة للعملات في مواجهة التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الاقتصاد الروسي أن ”بلاده تريد تقليل تعرضها للولايات المتحدة، عن طريق جذب المزيد من المستثمرين من خلال التسويات بالروبل“.

وأضاف: ”لدينا عملة جيدة للغاية، إنها مستقرة، لماذا لا نستخدمها في المعاملات العالمية، نريد مبيعات النفط والغاز بعملة الروبل في مرحلة ما“.

وأفاد أورشكين بأن ”شعبية السندات المحلية لروسيا بين المستثمرين الأجانب، الذين يمتلكون 29% من ديونها بالروبل، تشير إلى أن موسكو ستكون قادرة على بيع صادراتها من الطاقة بالعملة المحلية“.

وتعد روسيا مصدرًا رئيسًا للطاقة في العالم، إذ صدرت شركة ”غازبروم“ ما قيمته 51 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في 2018، بينما قامت شركة روسنفت بتصدير 123.7 مليون طن من النفط.

وتسعى موسكو إلى تخفيف تعرضها للولايات المتحدة عبر الدولار الأمريكي، من خلال خطة ”لإزالة الدولرة“، وإصدار أدوات دين بالعملتين المحلية والأوروبية.

وسعّرت ”روسنفت“ مناقصاتها الفورية لشهري أيلول/سبتمبر وأكتوبر/تشرين الأول 2019 باليورو، في حين باعت ”غازبروم“ في مارس/ آذار الماضي، أول شحنة من الغاز الطبيعي بالروبل لشركة أوروبية.