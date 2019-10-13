مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضًا أوليًا في الربع الأول

قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأولي – الذي لا يتضمن مدفوعات الديون – بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزًا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضًا من 8.2 % في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعًا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.