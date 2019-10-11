الذهب يرتفع مع ترقب إشارات ملموسة بشأن التجارة وبريكست

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميًا بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ساعد المعدن الأصفر على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق، مدفوعًا بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في غضون ذلك، ربح البلاديوم 0.2% إلى 1703.44 دولار للأوقية بحلول الساعة ( 0638 بتوقيت غرينتش)، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله أمس الخميس عند 1704.59 دولار، ما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو 2%.

كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات للصعود للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن اليوم الأول من المحادثات مضى ”على نحو أفضل من المتوقع على الأرجح“.

وتراجع الدولار قليلًا مقابل عملات منافسة، ما ساعد في دفع أسعار الذهب للصعود، والدولار بديل وملاذ آمن خلال الحرب التجارية.

وفي ضوء بقاء ثلاثة أسابيع فقط قبل الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن عدم وضوح الرؤية بشأن الشروط أو في الحقيقة ما إذا كانت بريطانيا ستغادر التكتل على الإطلاق، يُبقي المستثمرين قلقين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4% إلى 903.24 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 1% إلى 17.66 دولار للأوقية.