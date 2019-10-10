التضخم في السودان يستقر على حاله خلال سبتمبر‎

استقرت معدلات التضخم في السودان، على أساس سنوي، عند 53.53 % في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 53.13 % بالشهر السابق له.

وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، استقرار التضخم إلى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 51.3 %في سبتمبر/أيلول، مقابل 50.39 % بأغسطس/آب السابق له.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري إبقاء معدل التضخم في حدود 27 %، مع معدل نمو 5.1 % من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 % في 2018.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.