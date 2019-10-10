البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد إيران بنسبة 8.7%

توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد إيران بنسبة 8.7% في العام المالي 2019-2020، مع تضرره من العقوبات الأمريكية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.

وتسبب الضغط الأمريكي على إيران في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد، وزجت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال).

وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي ”التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90% من حجمه السابق، مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط“.

وتبدأ السنة المالية في إيران في مارس/آذار.

وقلل متحدث باسم البنك المركزي من الأمر، بقوله ”بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي لكننا في المسار الصحيح، والاقتصاد يظهر أداءً جيدًا وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليها“.

وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقعتها في 2015 مع ست قوى عالمية والتي أنهت نظامًا للعقوبات كان فرض قبل ثلاث سنوات، بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه.

لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية في 2018 هى الأكثر إيلامًا وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبًا.

وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52% في أيار/ مايو بسبب الشكوك الاقتصادية، وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة، مضيفًا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يهبط إلى 38%.

وتوقع البنك أن يبقى التضخم فوق 20% في العامين القادمين وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة، ما قد ”يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي“.

كما رجح اتساع العجز في ميزانية إيران في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6%ن مقارنة بـ5.4%، مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.