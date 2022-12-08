بدء تداول أسهم "أمريكانا" في السعودية والإمارات الاثنين المقبل

وحددت مطاعم "أمريكانا"، صاحبة امتياز مطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، السعر النهائي للطرح العام الأولي للأسهم عند 2.62 درهم للسهم في الإمارات و2.68 ريال للسهم في السعودية، ويشير السعر النهائي إلى قيمة سوقية 6.01 مليار دولار.

وستطرح أدبتيفو إنفستمنتس، وهي أداة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، نحو 2.53 مليار سهم عادي قائم تمثل 30% من أسهم الشركة.