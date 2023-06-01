الدولار يتراجع وسط احتمالات توقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهرين الخميس، مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

لكن تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعليق سقف الدين قدَّم بعض الدعم للعملة الأمريكية.

ومرر مجلس النواب الأمريكي المنقسم الأربعاء، مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحوَّل التركيز الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع المشروع، قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

ولم يُظهر الدولار تغيرًا يُذكر فور حدوث هذا التطور، لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.07% إلى 1.0681 دولار بينما هبط الإسترليني 0.01% إلى 1.24395 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13% إلى 104.28 لكنه تراجع بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين الذي وصل إليه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعًا آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الين الياباني بما يقرب من 0.2% إلى 139.59 مقابل الدولار.

وسجل اليوان الصيني 7.1184 مقابل الدولار في أحدث تداولات في التعاملات الخارجية مبتعدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر سجله الجلسة السابقة مدعومًا بمسح لنشاط الشركات الخاصة اليوم الخميس أظهر أن أنشطة المصانع الصينية تحولت على غير المتوقع للنمو في مايو/ أيار بعد تراجع في أبريل/ نيسان.

وتلقى الدولار الأسترالي دعمًا بتقرير أنشطة المصانع الصينية اليوم الخميس وصعد في أحدث تداولات 0.11% مسجلًا 0.6511 دولار أمريكي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.6010 دولار أمريكي.