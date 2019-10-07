حاكم مصرف لبنان المركزي: نوفر الدولار للأسواق المحلية

قال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إن المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، مضيفًا أن البلاد لديها العديد من الخيارات في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين.

وذكر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال وجوده بالإمارات لعقد اجتماعات في تصريحات للصحفيين وزعها تلفزيون لبنان، أنه على علم بالضجة على الأوضاع النقدية، لكنه قال إن الإمكانات متوفرة ونحن مستمرون في تأمين الدولارات للأسواق في لبنان.

وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات ربما تقدم للبنان مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات، قال سلامة: ”في احتمالات عديدة ومناقشات.. إنما هذا الأمر متروك لرؤساء الدول، هم يقررون“.