مصر تعين بنوكًا كمستشارين لطرح أسهم مصرف حكومي

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن المضي قدمًا في طرح أسهم المصرف المتحد المملوك للدولة، وتخطط الحكومة لتعيين بنك استثمار دولي وآخر محلي كمستشارين في الصفقة.

وقال المحافظ طارق عامر للصحفيين حين سئُل عن الطرح: ”اخترنا مستشارين للطرح، وهما بنك استثمار مصري ومعه بنك استثمار أجنبي، ننتظر الحصول على الموافقات النهائية على هذه الأسماء، وأعتقد أن هذا سيتم خلال أسبوع“.

وقالت الحكومة إنها تعتزم بيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة لدعم المالية العامة وجذب مزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية.

وفي مارس/آذار 2018، حددت الحكومة 23 شركة تسيطر عليها الدولة تعتزم بيع حصص أقلية فيها في البورصة المصرية.

وقالت إنها تأمل في أن تجمع من هذه الخطة 80 مليار جنيه مصري (4.92 مليار دولار).

تشكل المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، قبل 15 عامًا من اندماج ثلاثة بنوك تجارية كانت متعثرة ماليًا، وعين المركزي منذ ذلك الحين إدارة جديدة لإصلاح عمليات البنك.