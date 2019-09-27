الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين الأنباء بشأن التجارة

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، لينزل من أعلى مستوى في عدة أسابيع، مقابل معظم العملات الرئيسية في الوقت الذي يُقيم فيه المستثمرون بحذر اضطرابًا سياسيًا جديدًا في الولايات المتحدة، ويترقبون الخطوة التالية في المفاوضات التجارية مع الصين.

وهبطت العملة الأمريكية قليلًا مقابل الين الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، والذي جرى تداوله عند 107.70 للدولار، ونزلت من ذروة أسبوعين في التعاملات الصباحية في آسيا مقابل اليورو، لتستقر عند نحو 1.0921 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالتجارة، واللذين ارتفعا قليلًا بفضل آمال بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد الشهر المقبل ستسفر عن إحراز تقدم.

وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.2330 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوعين أمس الخميس بعد أن قال مفاوض الاتحاد الأوروبي المعني بخروج بريطانيا من التكتل إن بريطانيا لم تقدم بعد مقترحات قانونية وعملية لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد.

وتستوعب الأسواق أيضًا تحقيقًا لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر. واستقر المؤشر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم عند 99.146.

وهبط اليوان الصيني إلى 7.1327 للدولار في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية في انخفاض أرباح الشركات الصناعية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6758 دولار أمريكي لكن المكاسب كانت محدودة إذ يترقب المتعاملون اجتماع البنك المركزي المقرر الثلاثاء القادم حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة.