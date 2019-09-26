رئيس بورصة مصر يعلق على الخسائر الأخيرة لسوق المال

وصف محمد فريد رئيس بورصة مصر تراجعات سوق المال خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع، بأنه ”رد فعل غير مبرر، وليس له معنى على مستوى أسواق المال“.

تأتي تصريحات فريد، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيس نحو 11% خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع، بعد احتجاجات محدودة بعدد من المدن المصرية.

وخسرت الأسهم حوالي 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تلك الجلسات، وهبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 11%، لكن السوق أوقفت الخسائر في جلسة أمس الأربعاء، وصعدت 3.2 %.

وأضاف فريد أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم بالبورصة بلغ نحو 16 مليار جنيه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول الجاري، في حين بلغت مشترياتهم من سندات الخزانة نحو 36 مليار جنيه في نفس الفترة.

وقال فريد إن“ البورصات لا تُقيم باليوم“، وإن ما سيحدث في الجلسات القادمة ”يُترك لقوى العرض والطلب في سوق المال“.

وفي تصريحات سابقة لرويترز في أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس البورصة إن استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى أغسطس آب 2018.

وأضاف فريد في مقابلته مع قناة ”إم.بي.سي مصر“ أن صافي ربح الشركات المقيدة بالبورصة بلغ نحو 62 مليار جنيه في 2018 مقابل 56.7 مليار في 2017.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب ”الأكواد“ التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.