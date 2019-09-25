مجموعة سامبا المالية السعودية تبيع سندات بمليار دولار لأجل 5 سنوات

تتجه مجموعة سامبا المالية السعودية لجمع مليار دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات، وفقًا لما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب العملية يوم الأربعاء.

وقالت الوثيقة: إن سامبا، التي تأتي في الترتيب بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي من حيث إجمالي الأصول بين البنوك السعودية، تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.25 مليار دولار للإصدار.

تأتي الصفقة وسط سلسلة من إصدارات الديون العالمية من منطقة الخليج، إذ تستفيد الحكومات والشركات من انخفاض أسعار الفائدة العالمية لجمع السيولة في ظل تراجع أسعار النفط.

وبدأت سامبا تسويق السندات في وقت سابق من يوم الأربعاء، عند 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، لكن الطلب الكبير يعني أنها قد تخفض العائد المعروض بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المتوقع تسعير الصفقة في وقت لاحق.

وأصدرت أبوظبي والبحرين سندات بقيمة عشرة مليارات دولار وملياري دولار على الترتيب هذا الأسبوع.

وطرق البنك الإسلامي للتنمية أبواب السوق أيضًا اليوم لجمع 1.5 مليار دولار من صكوك، وجمعت موانئ دبي العالمية ومقرها دبي والمتخصصة في إدارة الموانئ من السوق مليار دولار يوم الثلاثاء.