انخفاض طفيف لأسعار الذهب عقب بدء مساءلة ترامب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة ببيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، لكن المعدن الأصفر لا يزال مدعومًا عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، تحقيقًا رسميًا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمينه بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري عند1535.60 دولار أمس الثلاثاء.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1536.60 دولار للأوقية.

كما لقي الذهب دعمًا من بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين الضعيفة، التي فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، استقر الدولار في التعاملات الآسيوية ونزلت الأسهم، إذ أدت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز المخاوف حيال الاقتصادات الناجمة عن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2% إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت الفضة 0.4% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3% إلى 950.60 دولار.