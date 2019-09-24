أسعار الذهب تستقر وسط مخاوف التباطؤ العالمي وتوترات الشرق الأوسط

استقرَّت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط، بينما تعرَّضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية الأمريكية.

وبحلول الساعة الـ 07:34 بتوقيت غرينتش، بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولار للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ الـ 6 من أيلول/ سبتمبر عند 1526.80 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1527.10 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”أعطى كلا البلدين (الصين والولايات المتحدة) بعض المؤشرات مجددًا بشأن احتمال التوصل لاتفاق وهذا يؤثر على الذهب سلبًا بعض الشيء.. وانهيار المحادثات مجددًا سيدعم الذهب“.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لشبكة فوكس بيزنس، إن محادثات مع الصين مقررة في غضون أسبوعين؛ ما أعطى دفعة للدولار والأسهم العالمية.

في الوقت ذاته، تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين في وقت سابق هذا الشهر، إذ أبدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها للولايات المتحدة وتلقي على إيران باللائمة في الهجمات.

وتتجه أنظار المستثمرين -أيضًا- نحو حكم المحكمة العليا البريطانية المتعلق بتعليق عمل البرلمان البريطاني هذا الشهر؛ ما قد يزيد تعقيد خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.1% عند 1651.79 للأوقية، بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1664.50 أمس الاثنين.

وهبطت الفضة 0.5% عند 18.53 دولار للأوقية بعد أن كانت بلغت مستوى مرتفعًا منذ أيلول/ سبتمبر عند 18.74 دولار. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 952.80 دولار.