الحوثيون يوقفون عمل عدد من شبكات التحويلات المالية

أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، قراراً قضت بموجبه إيقاف عمل مجموعة من شبكات التحويلات المالية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

القرار ضم 6 شبكات تعمل في تحويل الأموال بين المحافظات والمناطق اليمنية، ولم يتم من خلاله تفسير أو توضيح سبب اتخاذ هذا الإجراء بحق تلك الشبكات بعينها.

مرسوم القرار، حذّر من التعامل مع تلك الشبكات، لافتاً إلى أن أي جهة لا تلتزم بذلك ستُعرّض نفسها للمساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مطالباً كل الشبكات التي شملها القرار سرعة تصفية الحوالات المالية التي في عهدتها، في مدة أقصاها 48 ساعة.

واعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، القرار ”حلقة جديدة ضمن مسلسل ميليشيات الحوثي، في ابتزاز رؤوس الأموال والبيوت التجارية وشركات الصرافة، بهدف جني مليارات الريالات“.

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر): ”ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تصدر تعميماً بإيقاف شبكات التحويلات المالية ضمن سياسات الضغط والابتزاز التي تمارسها على رؤوس الأموال والبيوت التجارية وشركات الصرافة، لجني مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين، وإقلاق أمن دول الجوار والمنطقة، وتهديد الملاحة الدولية“.

وأضاف الإرياني: ”مثل هذه الممارسات التعسفية وغير القانونية جزء من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية الإيرانية على شعبنا اليمني.. ومساعيها لتقييد حوالات المغتربين، والتحكم بحركة الأموال بين المحافظات اليمنية، ضمن سياسة تجويع وإفقار متعمد لإخضاع وتركيع المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها“.