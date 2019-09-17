تعافي سندات دولارية لـ“أرامكو“ والحكومة السعودية بعد هجمات نفطية

تعافت سندات مقومة بالدولار أصدرتها الحكومة السعودية وشركة النفط الحكومية ”أرامكو“ السعودية اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها في أعقاب هجمات على منشأتي نفط في المملكة.

وأظهرت بيانات ”تريدويب“، ارتفاع إصدار سندات سعودية يُستحق في 2046 وإصدار يُستحق في 2047، وكذلك سندات لـ“لأرامكو“ تُستحق في 2049 ما يزيد عن 0.7 سنت للدولار، لتسترد بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين.

وفي مؤشر على أن قلق المستثمرين بشأن تداعيات الهجمات ربما ينحسر، ظلت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات عند 66 نقطة أساس اليوم، دون تغيير عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الاثنين وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت، وارتفعت التكلفة 6 نقاط أساس أمس الاثنين.