أسعار الذهب ترتفع بعد ”هجومي أرامكو“

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بنسبة 1%، إذ أدت الهجمات على منشأتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذًا آمنًا بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي رئيسة هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب 1% في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:01 بتوقيت غرينتش، ونزلت الأسعار 1.2% في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 % إلى 1511.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا، إن الهجمات علي منشآت نفط سعودية أدت إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

وأشار إلى أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3% إلى 18 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 953.31 دولار، في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5% الي 1614 دولارًا.