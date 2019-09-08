بدء اكتتاب المواطنين في 50% من أسهم بورصة الكويت مطلع أكتوبر

بدء اكتتاب المواطنين في 50% من أسهم بورصة الكويت مطلع أكتوبر

المصدر: رويترز

دعت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، المواطنين لسداد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم في الحصة البالغة 50 %  من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بدءًا من أول أكتوبر/ تشرين الأول وحتى أول ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الهيئة في بيان إن ”الاكتتاب سيكون مخصصًا للمواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري“، مبينة أن ”السداد والاكتتاب سيكونان من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك“.

ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح 100.388 مليون سهم، وسيكون سعر السهم 100 فلس (33 سنتًا) دون علاوة إصدار.

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